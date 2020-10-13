Отношение многих россиян к работодателям напоминают отношение крепостного к барину. Привычка преклоняться перед начальством настолько сильно укоренилась в сознании, что не исчезла до сих пор. Об этом рассказал популярный ведущий Владимир Познер.

В качестве примера он привел случай из своей жизни. Ведущий подошел к водителю авто, который остановился прямо под запрещающим знаком, и пристыдил его за нарушение правил. На что тот ответил, что «ждет шефа». Познер лишь передал привет начальнику водителя и сказал, что тот вполне может называть «шефа» барином.

Телеведущий возмущен тем, что преклонение перед начальством – часть русского менталитета, которая не исчезла в советские времена и в независимой России. Сто лет прошло, а люди все еще продолжают «ждать барина». Познер уверен, что когда-нибудь это все-таки изменится. Но сам он не питает никаких надежд дожить до этого часа.