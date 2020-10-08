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Весной 2021 года начнётся новый, уже восьмой сезон реалити-шоу «Холостяк».

Как стало недавно известно, новым «холостяком», за которого будут бороться девушки со всей страны, стал рэпер Тимати. В релизе канала ТНТ отмечается, что он один из самых известных и значимых людей в российском шоу-бизнесе, и входит в десятку самых богатых российских звёзд до 40 лет. В настоящее время ведётся кастинг девушек, которые будут пытаться завоевать Тимати.

Тимати совсем недавно расстался с матерью своего сына Ратмира Анастасией Решетовой, с которой встречался около шести лет. Сам он расставание не комментирует, хотя Анастасия уже сообщила, что они остались в добрых отношениях.

Некоторые пользователи Сети считают, что расставание является частью пиар-акции, и столь скорое объявление о том, что Тимати участвует в шоу, хотя ранее имя «холостяка» до завершения кастинга девушек не разглашалось, лишь служит очередным доводом в пользу этой теории.

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