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Американский боец UFC Майк Перри решил продать место секунданта на свой ближайший поединок.

Как отмечается, бой пройдёт 21 ноября в США, его противником выступит его соотечественник Робби Лоулер. Желая продать место секунданта, Перри объявил аукцион.

Одним из первых откликнулся другой боец – Даррен Тилл из Великобритании. Он предложил заплатить пять тысяч долларов. Однако вскоре его ставка была перебита Кендрой Ласт.

Ласт, как сообщается, является известной актрисой порноиндустрии. Она предложила заплатить шесть тысяч долларов, а также оплатить перелёт на турнир.

Как отнёсся к предложению порноактрисы Перри, неизвестно, но его девушка уже написала в комментарии, что сделка с Ласт определённо не будет.

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