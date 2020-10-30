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Наблюдая за инвестиционным форумом «Россия зовет», организованным ВТБ, многие пользователи сети обратили внимание на то, насколько сосредоточенно присутствующий на мероприятии российский президент Владимир Путин перебирал на столе папки и файлы. Комментируя эти манипуляции, они сравнили главу государство со Штирлицем.

Другая группа пользователей высказала версию, что президент просто является перфекционистом. По их мнению, он просто пытался каталогизировать документы и разложить их в идеальном порядке. Еще одна гипотеза, высказанная зрителями, заключалась в том, что Путин просто хотел убрать папки, документы в которых ему не понравились.

Напомним, что в своем выступлении на форуме российский лидер кратко прошелся по конфликту на территории Нагорного Карабаха, а также говорил о всеобщей вакцинации от коронавируса, об экономических проблемах и ипотечных кредитах.

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