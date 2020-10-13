В социальных сетях пользователи начали активно обсуждать ролик, опубликованный армянским Минобороны Видео демонстрирует странную тактику вооруженных сил Армении.

На размещенных кадрах можно увидеть солдат и танки, двигающихся параллельно, причем пехотинцы оказались впереди как минимум одной единицы бронетехники. Некоторые пользователи предположили, что бойцы тем самым находятся под прикрытием боевой машины. Однако это не так, ведь вскоре танк делает выстрел без разворота, то есть враг находится впереди.

На видео, скорее всего, демонстрируются военные учения, однако если подобную тактику использовать в реальном бою, то велик риск значительных потерь среди пехотинцев. В оборонном ведомстве Армении пока никак не ответили на данную критику.