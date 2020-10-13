Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская недавно поставила ультиматум Александру Лукашенко. Она заявила, что 25 октября является крайним сроком для выполнения двух требований оппозиции. Во-первых, Лукашенко должен выпустить на свободу всех политических заключенных. Во-вторых, ему нужно покинуть пост.

Если требования выполнены не будут, то в стране начнется настоящий протест. Митингующие перекроют дороги, а также объявят забастовку на всех предприятиях страны. Кроме того, в магазинах начнется существенное падение уровня продаж.

Этот ультиматум прокомментировал политолог Валерий Дзермант. Он заявил, что Тихановская постоянно ставит подобные условия, однако никакого результата это до сих пор не принесло. При этом она живет за пределами Белоруссии, что вскоре может негативно повлиять на поддержку ее жителями страны.

Также Дзермант предположил, что ситуация в Белоруссии в ближайшее время должна стабилизироваться. А сторонники Тихановской и других оппозиционеров, проживающих за рубежом, скоро отвернуться от них, так как поймут – политики, бросившие свою страну, не имеют права на что-то претендовать.