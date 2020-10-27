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Политолог Константин Бондаренко прокомментировал состоявшиеся на Украине местные выборы.

Согласно его заявлению, низкая явка – в среднем около 37%, а также неудовлетворительный результат партии «Слуга народа», удивления не вызывают. Самым же главным результатом выборов, как считает Бондаренко, следует считать разделение Украины на «удельные княжества».

В настоящее время ситуация, как отметил Бондаренко весьма заметно поменялась в сравнении с предыдущими выборами. Теперь властям Украины придётся иметь дело с этими 25-ю «княжествами», у которых имеются свои условия. В итоге властям придётся находить с ними общий язык.

Бондаренко также сообщил, что у президентской партии власть над народом и страной сохраняется, даже несмотря на плохие итоги выборов. Кроме того, выборы позволили утвердить позиции мэров почти на всех постах.

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  • Анна
  • 27.10.2020
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