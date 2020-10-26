В своем «Телеграм»-канале известный политолог Евгений Сатановский раскрыл рецепт, который позволит превратить Россию в успешное и процветающее государство. Он заявил, что для этого власти должны разработать и реализовать национальную стратегию, однако пока об этом остается лишь мечтать.

Политолог пояснил, что главной задачей в настоящий момент является улучшение благосостояния элитной прослойки населения. Остальные задачи, которые гораздо важнее и ведут к благосостоянию страны, остаются либо на бумаге, либо вообще относятся к области фантастики.

По словам Сатановского, для достижения успеха РФ нужно провести реформы, которые сейчас кажутся чем-то из ряда вон выходящим. К примеру, отменить соглашения, которые были достигнуты в Беловежской пуще в начале 90-х годов минувшего столетия, вернуть всю территорию СССР и навести на ней полный порядок. Также, по мнению, эксперта, следует объявить войну «уголовщине и наркомании», поддерживать таланты, искоренять бюрократию и всеми силами бороться с сепаратистами, террористами, религиозными фанатиками.