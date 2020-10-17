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Напомним, что ранее сообщалось о снятии американцами запрета на полеты гражданской авиации США в районе полетной информации Симферополя. Тогда представители FFA заявили, что это ни в коем случае не означает, что полуостров признан российской территорией. Однако с ними не согласен политолог Алексей Живов.

Он заявил, что «ловушка» для американцев успешно сработала. Разрешение на полеты гражданской авиации все мировое сообщество будет считать признанием российского Крыма Соединенными Штатами.

По мнению эксперта, США пожертвовали политикой ради денег. Необходимость лететь в обход Крыма требует более крупных финансовых затрат на топливо и разработку логистических схем. Поэтому американцы предпочли летать по прямой, де-факто признав Крым российским регионом.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек заявлял, что американцы 6 лет мониторили ситуацию в воздушном пространстве у Крыма, и теперь полностью уверены, что Россия готова обеспечить полную безопасность их авиации.

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