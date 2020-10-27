В информагентстве «Интерфакс», сославшись на источник в парламенте, сообщили, что Виталия Милонова и Наталью Поклонскую, российских парламентариев, не стали допускать на заседание Госдумы, так как те отказались сдать тест на COVID-19.

Согласно словам собеседника издания, в Государственной думе появились трудности с некоторыми народными избранниками, а точнее с Поклонской и Милоновым, которые не стали следовать требованию касательно обязательного прохождения тестов. Он добавил, что все сотрудники аппарата и депутаты обязаны сдавать анализы на коронавирус.

Однако вскоре Милонов заявил, что данная информация не соответствует действительности. Он добавил, что собирается разобраться в этом деле, чтобы узнать, откуда появились «эти враки». Поклонская тоже опровергла все обвинения, отметив, что еженедельно сдает тесты. Она также разместила фото с недавнего заседания.