Продюсер франшизы о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи заявила, что в настоящее время поиск кандидатов на роль агента 007 ещё не начинался.

По её словам, сейчас всё внимание уделено фильму «Не время умирать», и лишь когда состоится его премьера, они займутся поисками нового актёра. Она объяснила это тем, что «можно любить только одного человека одновременно». Пока что они не могут думать ни о ком, кроме Дэниэла Крейга, и должно пройти некоторое время после выхода фильма с его участием, чтобы они приступили к делам будущего.

Также Барбара отметила, что, вне зависимости от того, кто станет новым Джеймсом Бондом, он сможет привнести в персонажа что-то новое или переосмыслить его. Благодаря этому персонаж развивается, а франшиза остаётся по-прежнему захватывающей.

При этом продюсер снова подтвердила, что женщину на роль Джеймса Бонда они брать не собираются.