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Эксперты оценили у россиян и жителей стран СНГ уровень тревожности, вызванный коронавирусом.

Как отмечается, индекс тревожности был рассчитан по числу упоминаний коронавируса в соцмедиа за день на каждые десять тысяч жителей страны. Самый высокий уровень среди указанных стран был выявлен в России – он составил 190 на пике, пришедшемся на 8 апреля.

Следующая по тревожности страна – Молдавия с показателем 180 на пике. На Украине и в Белоруссии индекс составил около 120 – чуть больше на Украине, немногим меньше в Белоруссии. Меньше всего тревожатся люди в Казахстане – меньше 60-ти на пике, и в Армении – чуть более 60 на пике.

На 9 октября индекс тревожности в России составлял всего лишь 30. Отмечается, что показатель начал расти.

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