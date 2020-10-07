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Арцрун Ованнисян, представляющий Министерство обороны Армении, заявил, что азербайджанские войска перебрасывают к иранской границе. Это, по мнению чиновника, не даст армии Нагорного Карабаха атаковать противника.

Ованнисян написал в социальной сети Facebook, азербайджанские войска пускаются на такие провокации, так как не имеют ни опыта, ни соответствующих навыков для ведения боевых действий. Они прячутся от обстрелов на границе НКР и Ирана, предпринимая попытки продвигаться вперед, не попадая под обстрелы.

Представитель Минобороны считает, что таким образом Азербайджан стремится спровоцировать армию обороны Арцаха наносить удары по границе с Ираном, которые не останутся незамеченными властями этого государства. Он уверен, что не сумев продвинуться вперед, противник уйдет на иранскую территорию. Ованнисян призвал официальный Тегеран вмешаться в данную ситуацию и вынудить Азербайджан отказаться от подобной тактики.

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