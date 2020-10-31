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Певица Валерия на своей странице в Instagram поделилась новым пляжным фото.

В кадре артистка предстала в купальнике-бикини бело-голубого цвета и в солнцезащитных очках. Образ был дополнен кепкой и крупными серьгами-кольцами. К публикации Валерия проставила хэштеги, предвосхитив некоторые негативные комментарии от хейтеров. Так, она предположила, что ей раскритикуют за то, что она мать, но выкладывает столь откровенные фото, которые, к тому же, неуместны для женщины её возраста.

В комментариях подписчики посмеялись над чувством юмора певицы, и отметили, что она самая красивая, лёгкая и воздушная. Некоторые отметили, что Валерию с такой фигурой нельзя испортить, даже если надеть на неё мешок.

Впрочем, некоторые хейтеры всё равно нашли, к чему придраться – они указали на то, что певица явно втянула живот.

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