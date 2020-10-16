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Певица Алсу удивила поклонников своим неожиданным кардинальным преображением.

На своей странице в Instagram певица опубликовала два фото, представ с перекрашенным в блонд волосами. В подписи она сообщила, что организм требует перемен, и спросила у подписчиков, “да или нет” новому образу.

Однако большинство подписчиков остались недовольны преображением, и заявили, что быть брюнеткой Алсу идёт намного больше. Некоторые отметили, что со светлыми волосами у певицы сразу же появился усталый вид.

Другие же, наоборот, положительно оценили новый имидж певицы и заявили, что он «освежающий светлый». Также некоторые вспомнили, что Алсу именно блондинкой в 90-х завоевала любовь поклонников.

Впрочем, сообщается, что певица не покрасила свои волосы по-настоящему, а воспользовалась приложением для редактирования.

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