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Telegram-канал LifeShot сообщил, что юморист Евгений Петросян был госпитализирован в московскую больницу. Предварительно ему поставили диагноз коронавируса.

Как сообщается, 75-летнего юмориста доставили в больницу прямо из квартиры на автомобиле «скорой помощи». Его состояние здоровья оценили как удовлетворительное.

Позже Петросян в беседе с каналом «360» заявил, что новости о госпитализации и заболевании им коронавирусом сильно преувеличены. По его словам, у него всё нормально, состояние здоровья – очень хорошее, и температуры нет, а в клинику он приехал на медицинскую консультацию.

Петросян отметил, что сейчас такое время, и посоветовал всем пройти консультацию с врачами и беречься. Также он посетовал на то, что из его визита в клинику раздули “ситуацию”.

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