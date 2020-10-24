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С начала текущего года в столичном регионе родилось более 60 тысяч малышей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ЗАГС. Которая также поделилась списком имен зарегистрированных новорожденных, показавшимся самыми необычными.

Сперва представители пресс-службы рассказали о том, какие имена являются наиболее популярными. Оказалось, что мальчиков чаще всего называют Максимами, Михаилами и Александрами, а девочек – Мариями, Софиями и Аннами.

К наиболее необычным отнесли такие имена, как Астрэй, Иссаак-Ньютон и Путислав у мальчиков. Среди девичьих имен представителей ЗАГСА удивили Властимира и Ренавия. К необычным отнесли также Евангелину и Эсмеральду.

Из 60 тысяч детей, родившихся в этом году, 21 000 появилась на свет в период с июня по август. В прошлом году этот показатель был меньшим и составил лишь 19 000 малышей за лето.

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