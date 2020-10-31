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Юморист Павел Воля в своём новом выступлении критически высказался о российских артистах, являющихся представителями старшего поколения.

Как сообщается, критике подверглось желание этих артистов влиться в молодёжные тренды. Так, Воля рассказал, в частности, о Киркорове, Галустяне и Баскове, которые завели аккаунты в соцсети TikTok и начали снимать для неё видео. Как выразился Воля, появился модный тиктокер Даня Милохин, которого он назвал милым мальчиком. И после этого на Даню все накинулись. Юморист посоветовал тиктокеру бежать, так как Басков его «высушит и выпьет».

Кроме того, Воля заметил, что ситуация, когда взрослые и состоявшиеся люди пытаюсь влезть к молодёжи и участвуют в челленджах, выглядит странно. Он обратился к Кирокрову и Баскову, и попросил их не вестись на это.

Не обошёл стороной шоумен и Давида Манукяна – рэпера, который наибольшую известность получил после начала романа с Ольгой Бузовой. Первоначальную известность парень получил благодаря вайнам (короткие видеоролики – примечание discover24.ru), которые снимал ещё в те времена, когда они были особенно популярны среди пользователей. Среди прочего Воля перечислил главные “ошибки” Давида: жизнь с Ольгой Бузовой и запись совместного трека с Киркоровым.

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