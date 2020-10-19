На кадрах видео, которое в интернете опубликовало главное оборонное ведомство Азербайджана, можно увидеть, как армянские спецназовцы бросают свои боевые позиции и бегут с поля брани. Сообщается, что это была последняя сила, способная удержать наступление противника.

Азербайджанские войска сразу же после бегства врага движутся к их позициям. Это противостояние позволило Баку закрепить успех и продвинуться дальше в Нагорном Карабахе. Сбежавшие бойцы спецназа оставили врагу вооружение и боевую технику. Точное время запечатленных на ролике событий не раскрывается.

Напомним, что ранее сообщалось о захвате азербайджанской армией одной из армянских войсковых частей, находящихся на Физулинском направлении.

Гуманитарное перемирье, которое должно было начаться в ночь на воскресенье, не соблюдается. Обе стороны продолжают боевые действия, периодически выкладывая в сети видеозаписи успешных атак.