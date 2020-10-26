Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В информагентстве Avia.pro разместили видеоролик, на котором демонстрируются последствия взрыва ракеты «Искандер».

На опубликованной записи можно увидеть, что в результате падения реактивного снаряда образовалась огромная воронка, а расположенные неподалеку грузовые машины, которые весят десятки тонн, разбросало по округе, как игрушки. Кабина одного из грузовиков была полностью разворочена. Скорее всего, этот автомобиль стоял рядом с эпицентром взрыва.

Согласно словам военных экспертов, если учесть количество затронутой взрывом техники, то можно предположить, что боеголовка детонировала в 5-6 метрах над землей. Однако в Минобороны РФ все еще никак не прокомментировали совершенный удар.

Вам может понравиться

Из-за обедавшей в ресторане модели был задержан вылет самолёта

Из-за обедавшей в ресторане австралийской модели и блогерши Руби Мэттьюз был задержан… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 25.10.2020
  • читать 1 минуту

Турецкие войска начали учения вблизи Анкары на фоне карабахского конфликта

Вооруженные силы Турции начали проведение военных маневров рядом с Анкарой на фоне… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Баку заявили, что уничтожили шесть систем С-300 ВС Армении в Карабахе

Ильхам Алиев, азербайджанский лидер, сообщил, что вооруженным силам страны удалось ликвидировать не… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 октября – пасмурно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 октября – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Подольск: погода, 26 октября – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 26 октября – небольшая облачность, до 21 °C |