В информагентстве Avia.pro разместили видеоролик, на котором демонстрируются последствия взрыва ракеты «Искандер».

На опубликованной записи можно увидеть, что в результате падения реактивного снаряда образовалась огромная воронка, а расположенные неподалеку грузовые машины, которые весят десятки тонн, разбросало по округе, как игрушки. Кабина одного из грузовиков была полностью разворочена. Скорее всего, этот автомобиль стоял рядом с эпицентром взрыва.

Согласно словам военных экспертов, если учесть количество затронутой взрывом техники, то можно предположить, что боеголовка детонировала в 5-6 метрах над землей. Однако в Минобороны РФ все еще никак не прокомментировали совершенный удар.