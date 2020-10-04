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В Германии был проведён опрос, выясняющий отношение жителей к Владимиру Путину.

Так, среди граждан, проживающих в Восточной Германии 34% опрошенных считают Путина эффективным главой страны. На западе ФРГ так думает заметно меньше людей – всего лишь 20%.

Предполагается, что более позитивное отношение к Путину на востоке обусловлено положительным восприятием СССР и России, что присуще гражданам восточной части ФРГ. Кроме того, здесь считают главу России более напористым, чего недостаёт руководству Германии. Также отмечается вклад Путина в отстаивание традиционных ценностей.

Впрочем, большинство участников опроса не видят Путина эффективным руководителем. Была выявлена и закономерность, по которой, чем больше житель Германии недоволен собственным правительством, тем более эффективным он считает Путина.

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