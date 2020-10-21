Утром в среду появилась информация о том, что актриса Ольга Дроздова оказалась в больнице с сильными головными болями и болевыми ощущениями в области сердца. По слухам, врачи намеревались оставить ее в медучреждении на несколько дней, чтобы понаблюдать за состоянием. Однако это оказалось неправдой.

Актриса сама связалась с журналистами и сообщила, что в больницу она не обращалась, а все разговоры о ее госпитализации – это фейк. По ее словам, вообще непонятно, откуда взялись сведения о ее проблемах со здоровьем. Дроздова рассказала, что спокойно спит по ночам, а сердечные и головные боли ее совсем не мучают.

Ольга Дроздова – супруга актера Дмитрия Певцова, вместе с которым снималась в легендарном сериале «Бандитский Петербург». Напомним, что недавно Певцов был госпитализирован в Коммунарку с диагнозом «пневмония». Актер сильно исхудал за время болезни, ее течение было достаточно тяжелым, однако все обошлось.