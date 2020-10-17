Ольга Бузова приняла участие в передаче «Вечерний Ургант» и рассказала, что судья шоу «Ледниковый период» относится к ней предвзято.

Судьей передачи является известный тренер Татьяна Тарасова. Как отметила певица, она даже не задумывалась над тем, что плохие оценки ей ставит судья, являющаяся однофамилицей бывшего мужа Бузовой Дмитрия Тарасова.

Бузова отметила, что ранее полагала, что фигурное катание среди всех видов спорта является самым простым. Она очень старается и полностью выкладывается во время тренировок, чтобы всё выполнить идеально. Однако высоких оценок она так и не получила. По мнению певицы, Тарасова могла бы сделать ей скидку из-за того, что она не имеет большого опыта, и выставлять ей более высокие оценки.

Также певица отметила, что будет бороться за победу, даже несмотря на низкие оценки.