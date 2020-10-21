Украина разработала инновационный беспилотный аппарат «Аист-100», который будет не только эффективно выполнять разведывательные операции любой сложности, но и успешно противостоять атакам РЭБ-оборудования. БПЛА уже несколько лет используется «в поле», однако только сейчас будут проведены его государственные испытания. Они необходимы, чтобы официально поставить беспилотник на вооружение украинских ВС.

Разработчики рассказывают, что в качестве силовой установки в беспилотном аппарате используется современный электродвигатель. Благодаря ему, БПЛА может без подзарядки аккумуляторов летать в течение 2-3 часов. Аппарат развивает скорость до 70 километров в час и может подниматься на высоту до полутора километров.

Главным преимуществом «Аиста» является возможность его использования для выполнения разведывательных миссий на участках, где радиоэлектронная обстановка отличается высокой сложностью. Так, БПЛА обладает устойчивостью к попыткам заблокировать работу систем спутниковой навигации, а также создать радиопомехи для невозможности связи с оператором.