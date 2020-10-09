читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сразу на нескольких ресурсах в сети появилось новое видео, на котором Армия обороны Арцаха уничтожает азербайджанскую военную технику. Сообщается, что колонна противника попала под ожесточенный огонь.

На кадрах можно оценить мощь этой атаки, так как на них хорошо видно, как взрывается и начинает полыхать каждая бронемашина. Авторы видео, опубликовавшие ролик, сообщили, что бои становятся все более кровопролитными. Особенно тяжело приходится в южной части Карабаха.

Напомним, что российский президент Владимир Путин призвал обе стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и организовать обмен телами погибших бойцов и пленными. Также он пригласил глав МИД Армении и Азербайджана на беседу, на которой будет обсуждаться сложившаяся ситуация.

Вам может понравиться

Вагоны нового поколения для столичного метро соберут в Подмосковье

Предприятие «Метровагонмаш», которое находится в Мытищах, будет производить вагоны нового поколения для… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Мужчину зажало между вагонами трамвая в Павлодаре

Представители департамента полиции Павлодарской области сообщили о том, что в региональном центре… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Британский эсминец Dragon зашел в порт Одессы

Эсминец HMS Dragon D35, который принадлежит королевскому флоту Великобритании, зашел в одесский… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 октября – переменная облачность, до 15 °C | город Мытищи: погода, 9 октября – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 октября – ясно, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 октября – небольшая облачность, до 10 °C | Королев: погода, 9 октября – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 9 октября – пасмурно, до 13 °C | Армавир: погода, 9 октября – ясно, до 22 °C |