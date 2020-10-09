Сразу на нескольких ресурсах в сети появилось новое видео, на котором Армия обороны Арцаха уничтожает азербайджанскую военную технику. Сообщается, что колонна противника попала под ожесточенный огонь.

На кадрах можно оценить мощь этой атаки, так как на них хорошо видно, как взрывается и начинает полыхать каждая бронемашина. Авторы видео, опубликовавшие ролик, сообщили, что бои становятся все более кровопролитными. Особенно тяжело приходится в южной части Карабаха.

Напомним, что российский президент Владимир Путин призвал обе стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и организовать обмен телами погибших бойцов и пленными. Также он пригласил глав МИД Армении и Азербайджана на беседу, на которой будет обсуждаться сложившаяся ситуация.