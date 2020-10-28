Одно из наиболее популярных в Соединенных Штатах изданий, пишущих на военную тематику опубликовало статью о российской снайперской винтовке, входящей в серию ДВЛ-10. По словам журналистов The National Interest, это совершенно новый образец, который называется ДВЛ-10 М3.

Напомним, что именно эта винтовка была представлена широкой публике Интерполитех-2020.

Американские корреспонденты написали, что РФ подтвердила – она по прежнему славится не только меткими снайперами, но и качественным вооружением, разрабатываемым специально для мастеров стрельбы.

Новую винтовку разработала компания Lobaev Arms. Ее главная особенность – это небольшие габариты. Длина ствола у ДВЛ 10 М3 составляет всего 1,5 метра, а вес равен 4,5 кг.

Несмотря на компактность, винтовка стреляет не хуже своих массивных аналогов. Она обладает высокой убойной силой и практически не дает отдачи, что положительно сказывается на качестве стрельбы. Использовать винтовку можно как с глушителем, так и без него.