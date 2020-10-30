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Ученый из Норвегии Йохан Галтунг уверен, что Соединенные Штаты в ближайшее время повторят судьбу СССР. Он заявляет, что уже к концу года на месте США будет 50 новых суверенных государств. Напомним, что ранее этот специалист пророчил Америке распад в 2025-м.

Ключевая причина этого, по мнению Галтунга – это излишне агрессивная внешняя политика Соединенных Штатов. Помимо этого, развал страны станет следствием эпидемии коронавируса. Специалист говорит, что США пренебрежительно отнеслись к ней, из-за чего высшие должностные лица либо уже заразились, либо рискуют быть инфицированными буквально каждую минуту.

Первым шагом к развалу, по словам Галтунга, станут выборы, которые состоятся на днях. Эксперт говорит, что ни Трамп, ни Байден, не готовы принять отрицательный для себя результат. То же самое можно сказать и об их сторонниках, которые могут затеять противостояния на улицах американских городов.

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