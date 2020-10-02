Учёные-зоологи выяснили, как пескороям удаётся ориентироваться, несмотря на то, что они практически полностью слепы.

Как выяснилось, животные определяют стороны света при помощи магнитных полей, при этом осуществляют они это, используя глаза. Так, глаза пескороев Анселла могу различать только темноту и свет. При этом животные воздвигают гнёзда в юго-восточном отделе круглой гнездовой камеры.

У 40 особей были удалены глаза, и после этого они потеряли способность ориентироваться в пространстве. Свои гнёзда они стали сооружать без каких-либо предпочтений по сторонам камеры. При этом особи, оставшиеся с глазами, всё равно выбирали юго-восточный сектор даже в том случае, когда специалисты меняли направление магнитного поля.

По мнению специалистов, пескорои ориентируются по магнитному полю при помощи светочувствительных белков криптохромы. ПО другой версии, за это отвечают кристалл магнетита.