Начиная с 1 января следующего года, будут увеличены пособия у ряда категорий граждан. Данное событие напрямую связано с повышением значения минимального размера оплаты труда (МРОТ).

В 2021 году средняя величина МРОТ в России должна будет увеличиться до 12,4 тысячи рублей. Это приведет к повышению минимального пособия по беременности и родам до 57 тысяч рублей. Максимум будущие матери могут получить 340,8 тысячи рублей. Планируется также повысить выплаты, предназначенные родителям для ухода за первым малышом – каждый месяц им будут выплачивать почти 5 тысяч рублей (максимум они могут рассчитывать на 29,6 тысячи рублей).

Учитывая увеличение МРОТ, следует также ожидать повышения денежной суммы, выплачиваемой по больничному листу, до 407 рублей в день. Если же говорить о пенсионных выплатах, то в грядущем году их проиндексируют только у неработающих пенсионеров.