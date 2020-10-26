В информагентстве The National Interest пришли в восторг от субмарины Б-603 «Волхов» российского производства, отметив, что она имеет «невероятное вооружение».

Согласно словам авторов статьи, данные подлодки оснащены торпедами диаметром 53,3 сантиметра и ракетной системой «Калибр-ПЛ». Они также оборудованы новейшими системами связи и радиолокации. Военные нередко именуют их «черными дырами», так как они передвигаются практически бесшумно. Обычно эти субмарины применяются для проведения миссий в прибрежных районах.

Данные подводные лодки относятся к 3-й генерации субмарин. Их водоизмещение составляет 3950 тонн, а скорость передвижения может достигать 20 узлов. Они способны погружаться на глубину до 300 метров. Для управления «Волховом» достаточно 52 человек.