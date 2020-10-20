Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании National Interest появилась публикация Теда Галена Карпентера, который написал о перезагрузке отношений России и Соединенных Штатов, так или иначе связанных с Украиной. Журналист перечислил факторы, которые могли бы существенно улучшить общение двух стран на мировой арене.

К этим факторам Карпентер отнес, к примеру, выплату Украине адекватной компенсации за Крымский полуостров. После этого, по мнению журналиста, можно было бы подписать соглашение о незыблемых границах обоих государств.

Также отношения США и РФ значительно улучшатся, если Штаты перестанут поставлять Украине вооружение, а Россия не будет поддерживать непризнанные ЛНР и ДНР. Североатлантическому альянсу журналист советует дать РФ уверение в том, что он никогда не примет Украину в свои ряды. Все это, а также денежная компенсация от России за Крым могло бы улучшить отношения между всеми тремя странами, а также обеспечить снятие санкционных ограничений.

Вам может понравиться

Аниме-фильм «Клинок, рассекающий демонов» установил рекорд в японском кинопрокате

Аниме-фильм «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» побило все стартовые рекорды в японском… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 20.10.2020
  • читать 1 минуту

Армянский депутат получил ранение в Нагорном Карабахе

Депутат армянского парламента Сасун Микаелян, представляющий партию «Мой шаг», получил осколочное ранение… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Сирии 4 самолета ВВС России ликвидировали лагерь боевиков

Российские военные разведчики в Сирии раскрыли местоположение лагеря, в котором осуществлялась подготовка… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 октября – облачно с прояснениями, до 1 °C | город Мытищи: погода, 21 октября – переменная облачность, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 октября – ясно, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 октября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 21 октября – ясно, до 6 °C | Подольск: погода, 21 октября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Армавир: погода, 21 октября – ясно, до 6 °C |