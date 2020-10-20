В издании National Interest появилась публикация Теда Галена Карпентера, который написал о перезагрузке отношений России и Соединенных Штатов, так или иначе связанных с Украиной. Журналист перечислил факторы, которые могли бы существенно улучшить общение двух стран на мировой арене.

К этим факторам Карпентер отнес, к примеру, выплату Украине адекватной компенсации за Крымский полуостров. После этого, по мнению журналиста, можно было бы подписать соглашение о незыблемых границах обоих государств.

Также отношения США и РФ значительно улучшатся, если Штаты перестанут поставлять Украине вооружение, а Россия не будет поддерживать непризнанные ЛНР и ДНР. Североатлантическому альянсу журналист советует дать РФ уверение в том, что он никогда не примет Украину в свои ряды. Все это, а также денежная компенсация от России за Крым могло бы улучшить отношения между всеми тремя странами, а также обеспечить снятие санкционных ограничений.