Сергей Нарышкин, глава российской СВР, заявил, что Соединенные Штаты пытаются воспользоваться пандемией коронавирусной инфекции в собственных интересах, как это в свое время произошло с эпидемией СПИДа.

Согласно его словам, учитывая текущую обстановку с COVID-19, США пытаются найти «злонамеренность России». Аналогичная ситуация в прошлом случилась со СПИДом, когда о заболевании только узнали и боялись возникновения пандемии. Американские власти попробовали ввести в заблуждение людей и все медицинское сообщество касательно происхождения болезни, намекая на советские разработки.

После этого советское руководство поставило перед научно-технической разведкой цель как можно скорее получить достоверные сведения по этой теме. В итоге специалисты смогли сделать это в самые кратчайшие сроки, а СССР оказался на передовой в борьбе с новым заболеванием.