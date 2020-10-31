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Певица Наргиз Закирова неожиданно призналась в том, что у неё был период алкогольной зависимости.

Так, певица приняла участие в шоу «Эмпатия Манучи», выходящем на YouTube. Во время шоу Наргиз рассказала о том, что бесконтрольно употребляла алкоголь ещё до участия в проекте «Голос». Во время выступлений в ресторанах и клубах она находилась «под градусом».

Продолжила употреблять алкоголь Наргиз и после «Голоса», и, по её словам, первых концертов она практически не помнит. Она заявила, что концерты и переезды, это сумасшествие, бесконечные праздник, и после завершения концерта она продолжает гулять дальше. Также певица отметила, что она умеет скрывать алкогольное опьянение, и человек даже не поймёт, что она пьяна.

Наргиз даже выходила на сцену с алкоголем – с бутылочкой разведённого с колой виски. Она привела в пример Запад, где артисты пьют на сцене, и зрители не видят в этом ничего страшного.

Сейчас, по словам певицы, она ведёт трезвый образ жизни, что многие восприняли скептически – в конце концов, контракт с Максимом Фадеевым, по его словам, был разорван именно из-за пьянства Наргиз.

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