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Российские пенсионеры, которые много лет своей жизни провели в сельской местности, могут претендовать на соответствующие надбавки. Чтобы получить их, достаточно подать заявление в Пенсионный фонд.

Представители ПФР сообщили, что такая надбавка предусмотрена, однако она не начисляется в автоматическом режиме. Ее получение – это право пенсионера, а не обязанность фонда. Чтобы реализовать это право, пенсионеру нужно обратиться в ПФР с соответствующим заявлением.

Также было разъяснено, что надбавка выплачивается и тем лицам, которые сперва жили и работали в городе, а потом решили перебраться в сельскую местность. Для подачи заявки можно обратиться непосредственно в ПФР либо воспользоваться услугами МФЦ. В любом случае средства будут начисляться уже со следующего месяца.

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