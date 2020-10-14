читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Премьер-министр Финляндии Санна Марин вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети своим откровенным нарядом.

Как сообщается, Марин приняла участие в съёмках для журнала Trendi. Она позирует на фоне озера, облачившись в чёрный пиджак, который отличается глубоким декольте, благодаря чему видно отсутствие на женщине нижнего белья. Образ был дополнен винтажным колье и серьгами в виде колец, а также нюдовым макияжем.

Некоторые пользователи Сети посчитали, что человеку с такой профессией нельзя фотографироваться в столь откровенном наряде, так как это неприлично. Другие же, наоборот, поддержали премьер-министра, и начали делиться фотографиями, снявшись в аналогичном образе. Эти фото подписаны хэштегом #imwithsanna, и в настоящее время в Instagram опубликовано более тысячи таких фото в поддержку Санны.

Вам может понравиться

Эксперт рассказал об источнике мифа о массовом пьянстве россиян

Михаил Смирнов, являющийся экспертом по алкогольному рынку, а также главным редактором портала… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.10.2020
  • читать 1 минуту

Жители Выборга жалуются на количество уличного мусора

Жители Выборга пожаловались на местных жителей, которые начали оставлять пакеты с мусором… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 14.10.2020
  • читать 1 минуту

Cистемы РЭБ РФ начали «уничтожать» американскую авиацию в Сирии

В последние несколько месяцев то и дело появляются сообщения о том, что… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 октября – переменная облачность, до 6 °C | город Мытищи: погода, 15 октября – дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 октября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 октября – переменная облачность, до 5 °C | Королев: погода, 15 октября – ясно, до 10 °C | Подольск: погода, 15 октября – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир: погода, 15 октября – ясно, до 15 °C |