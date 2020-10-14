Премьер-министр Финляндии Санна Марин вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети своим откровенным нарядом.

Как сообщается, Марин приняла участие в съёмках для журнала Trendi. Она позирует на фоне озера, облачившись в чёрный пиджак, который отличается глубоким декольте, благодаря чему видно отсутствие на женщине нижнего белья. Образ был дополнен винтажным колье и серьгами в виде колец, а также нюдовым макияжем.

Некоторые пользователи Сети посчитали, что человеку с такой профессией нельзя фотографироваться в столь откровенном наряде, так как это неприлично. Другие же, наоборот, поддержали премьер-министра, и начали делиться фотографиями, снявшись в аналогичном образе. Эти фото подписаны хэштегом #imwithsanna, и в настоящее время в Instagram опубликовано более тысячи таких фото в поддержку Санны.