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Канатная дорога над рекой Амур станет еще одним объектом, привлекающим внимание туристов к амурскому региону. Об этом заявила пресс-служба Министерства внешних связей и экономического развития области.

Строительство этой дороги планировалось много лет, но постоянно возникали какие-то препятствия. Сейчас они все устранены и решение принято. Скорее всего, уже в 2025 году объект начнет функционирование в штатном режиме. Ожидается, что только в год открытия его посетят больше миллиона туристов.

Дорога будет соединять центры городов, расположенных на территории России и Китая. Эти города – Благовещенск и Хэйхэ. Разработчики проекта уверены, что правильно выбранное место для размещения объекта поможет усилить как туристические, так и торговые связи между двумя государствами.

Сообщается, что в инфраструктуру дороги с российской стороны войдут магазин дьюти-фри, пограничный пункт, несколько торгово-развлекательных объектов, а также терминал для пассажиров.

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