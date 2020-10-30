На телеканале “Культура” 29 октября состоялась премьера драмы «Фоторобот Евы», над которым работала выпускница ВГИКа, режиссёр Евгения Шевченко.

Как сообщается, фильм Шевченко, длящийся 48 минут, является экранизацией одноимённого рассказала Сергея Шаргунова. Всего по заказу телеканала «Культура» было экранизировано четыре рассказа современных авторов. Такой спецпроект телеканала реализует впервые.

Отмечается, что сценарий фильма по сравнению с рассказом был значительно переработан. Кроме того, ещё до премьеры фильм вошёл во внеконкурсную программу Московского международного кинофестиваля. В будущем планируется показать фильм на некоторых европейских кинофестивалях, где показ по телевидению не является ограничивающим условием.

По словам Шевченко, её работа является молодёжным фильмом, и аудитория канала «Культура» не является целевой. Впрочем, она также отметила, что многие присутствующие на премьере 70-летние бабушки фильмом прониклись.