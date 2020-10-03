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Космонавт Иван Вагнер в своём Twitter-аккаунте поделился информацией о проведении испытания системы, которая предназначена для переработки урины в питьевую воду.

Эксперимент имеет название «Сепарация». По словам Вагнера, в настоящее время они получили дистиллированную воду из комплекса, который регенерирует воду из мочи. Затем эта вода будет переработана в питьевую благодаря системе регенерации воды из конденсата. Результат эксперимента космонавты будут пробовать сегодня вечером.

Экспериментальная система по переработке воды из урины установлена в российском модуле «Рассвет». В следующем году, если испытания завершатся успешно, комплект установят на МКС. Подобная система, как отмечается, даёт возможность снизить объёмы поставки воды на МКС.

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