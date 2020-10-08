В управлении СК РФ по Камчатскому краю сообщили, что заместитель директора одного из сельских учебных заведений подозревается в изнасиловании третьеклассницы.

Согласно версии следователей, злоумышленник остался наедине с девочкой в одном из классов школы, а затем сексуально надругался над ней. Подозреваемого задержали и отправили под стражу. В отношении него также возбудили уголовное дело.

В правоохранительных органах отмечают, что в рамках расследования планируется провести судебную экспертизу, чтобы установить наличие или отсутствие у мужчины психологических расстройств. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.