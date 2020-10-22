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Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила о том, что в республике есть высокая вероятность появления террористической угрозы.

Заявление прозвучало после поджогов, которые были устроены у здания прокуратуры в Жодино и Солигорске. Как сообщила Чемоданова в Telegram-канале, становится очевидным, что тематические протесты перерастают в террористические угрозы. Также она отметила, что все такие случаи не останутся без внимания правоохранительных органов, которые будут принимать всевозможные меры для пресечения подобных преступлений и их раскрытия.

По факту поджога автомобилей в Солигорске, в результате которого пострадали четыре машины, было возбуждено уголовное дело. Кроме того, незадолго до этого был устроен поджог в здании межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз.

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  • Анна
  • 22.10.2020
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