Учительница одной из школ города Златоуста, что в Челябинской области, оказалась в центре скандала и была уволена с работы. Причиной этому стало «неподобающее поведение» педагога в социальных сетях.

Молодая учительница, которой доверили начальные классы, размещала в соцсетях контент, содержащий матерные выражения. Так, в одном из постов она написала, что дети называют ее «Ирина Александровна и не … (нецензурный синоним слова «волнует»)». Также педагог как-то обозвала своих подопечных «спиногрызами» и часто выкладывала песни, в тексте которых использовался мат.

Представители администрации Златоуста сообщили, что девушку предупреждали о последствиях публикации подобных постов. Поэтому она сперва была отстранена от работы, а затем и уволена. Педагог проработала в школе всего два месяца.