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Михаил Мишустин, глава российского кабмина, дал поручение снова выделить россиянам, воспитывающим детей, по 10 000 рублей на ребенка. Были также раскрыты условия для получения данных пособий.

В российском правительстве решили вновь выделить денежные средства родителям в связи с негативной обстановкой на рынке труда на фоне пандемии коронавируса. Согласно предварительной информации, из бюджета на данные цели потратят примерно 4 миллиарда 310 миллионов рублей. Однако деньги удастся получить далеко не все семьям.

На пособия смогут рассчитывать лишь родители с детьми в возрасте до 3-х лет. К тому же доход на каждого члена семейства должен оказаться меньше прожиточного минимума. Деньги также выделят только тем семьям, которые воспитывают от 3-х детей и больше. Более подробная информация о выплатах будет опубликована позднее.

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