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Пресс-служба Минздрава России заявила о том, что все медорганизации РФ обеспечены препаратом «Клексан» и его аналогами.

Как отмечается, это лекарство используется для лечения коронавируса. Оно является жизненно важным для пациентов. СМИ недавно сообщили, что в аптеках наблюдается дефицит этого лекарства.

По словам представителей ведомства, дефицит произошёл из-за того, что обычно «Клексан» назначают беременным женщинам, и тот объём, который ввозился до пандемии коронавируса, покрывал спрос на тот момент. Однако пандемия спровоцировала повышенный спрос, так как препарат был включён в схемы лечения коронавируса, из-за чего и наблюдалась нехватка лекарства.

Также указывается, что «Клексан» применяется в комплексной терапии пациентов, которые лечат коронавирус в стационарных условиях, поэтому медучреждения обеспечены препаратом и аналогами. Кроме того, сообщается, что «Клексан» имеется на складах дистрибьюторов, а его поставка состоялась 22 октября.

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