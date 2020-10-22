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В ответ на угрозы и ультиматумы США в адрес Турции глава оборонного ведомства этой страны Хулуси Акар заявил, что приобретение ЗРК С-400 у России никак не повлияет на дальнейшие отношения Анкары и Североатлантического Альянса.

Министр также пояснил, что Турция совершенно не собиралась отдаляться от НАТО. Она купила российские комплексы ПВО, так как этого требовала сложившаяся в регионе обстановка. Он отметил, что выбор в пользу С-400 – это не столько предпочтение Анкары, сколько необходимость именно в таком вооружении.

Хулуси Акар предложил Соединенным Штатам сотрудничество. Он заявил, что Турция закупит американские комплексы SAMP-T либо Patriot. Однако сделает это лишь при условии, если США согласится производить это вооружение совместно с Анкарой, а также передаст технологии и составит оптимальный календарь поставок.

По словам министра, интегрировать в натовскую систему ПВО С-400 никто не собирается. Турция намерена и впредь выполнять взятые на себя обязательства в отношениях с Североатлантическим блоком.

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