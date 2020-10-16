Американский военный атташе при посольстве в российский столице был вызван в главное военное ведомство РФ для беседы. Предметом разговора стали высказывания его киевского коллеги, заявляющего о «противодействии агрессии России» — это ложь и провокация.

Такие высказывания позволила себе Бриттани Стюарт, занимающая пост военного атташе в украинской столице. Представители Минобороны разъяснили, что подобные речи провоцируют Украину предпринимать меры для решения конфликта на Донбассе, являющегося внутренним делом государства, силовым путем.

Помимо этого, представители Минобороны сообщили атташе, что заявления его коллеги в Киеве идут вразрез с высказываниями Пентагона о том, что конфликт на Украине может быть разрешен исключительно путем мирных переговоров.

Ранее британское военное ведомство разместило в своем Твиттер-аккаунте фото парашютистов, которые высадились на украинской территории для проведения совместных учений. Снимок был подписан: «Десантировались прямо на задний двор России».