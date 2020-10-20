В азербайджанском оборонном ведомстве сообщили о том, что вооруженные силы Армении в настоящее время ведут обстрел нескольких районов Нагорного Карабаха.

В опубликованном сообщении говорится, что армянские войска на данный момент наносят артиллерийские удары по Агдамскому и Тертерскому районам. Представители Минобороны Азербайджана также разместили видеоролик, на котором продемонстрировали работу своих артиллеристов. Указывается, что они обстреливают огневые точки Армении.

Соответствующая запись появилась на официальном YouTube-канале военного ведомства. Судя по всему, режим прекращения огня, который был утвержден в ночь на 18 октября, не продержался долго. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении ранее заключенных договоренностей. Азербайджан продолжает наступать на позиции Карабаха.