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В азербайджанском оборонном ведомстве сообщили о том, что вооруженные силы Армении в настоящее время ведут обстрел нескольких районов Нагорного Карабаха.

В опубликованном сообщении говорится, что армянские войска на данный момент наносят артиллерийские удары по Агдамскому и Тертерскому районам. Представители Минобороны Азербайджана также разместили видеоролик, на котором продемонстрировали работу своих артиллеристов. Указывается, что они обстреливают огневые точки Армении.

Соответствующая запись появилась на официальном YouTube-канале военного ведомства. Судя по всему, режим прекращения огня, который был утвержден в ночь на 18 октября, не продержался долго. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении ранее заключенных договоренностей. Азербайджан продолжает наступать на позиции Карабаха.

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  • Анна
  • 19.10.2020
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