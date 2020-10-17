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На интернет-портале оборонного ведомства Азербайджана сегодня, 17 октября, был размещен видеоролик, на котором демонстрируется ликвидация ЗРК С-300, использованного армянской армией.

Отмечается, что воздушная атака по зенитно-ракетному комплексу координировалась с помощью БПЛА. Сам удар, скорее всего, был осуществлен при помощи ОТРК Lora, созданного в Израиле. На размещенных кадрах показано сразу несколько ЗРК С-300, произведенных в РФ, причем все они находились в боевом положении, так как их пусковые элементы были подняты вверх.

Затем спустя несколько секунд произошел мощный взрыв, указывающий на то, что все С-300 были полностью уничтожены. Однако неизвестно, когда именно был произведен данный удар, и в каком районе. На сайте отсутствует какая-либо информация об этом. Экспертам также интересно, почему С-300 никак не отреагировали на подлет беспилотника и ракеты.

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