Азербайджанское Министерство обороны разместило ролик, на котором демонстрируются захваченные позиции врага на территории Нагорного Карабаха и полученные трофеи.

На опубликованных кадрах можно увидеть населенный пункт Чахырлы, расположенный в Джебраильском районе, фактически принадлежащем НКР. В ООН эти территории считаются оккупированными Арменией, поэтому Азербайджан называет свою военную операцию «деоккупацией».

Можно заметить, что село практически полностью было разрушено в ходе прошедших здесь боестолкновений. Демонстрируются разрушенные здания и безлюдные участки. Азербайджанские военные также показали захваченные трофеи: коробки со снарядами и ствольную артиллерию.