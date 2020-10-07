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Азербайджанское Министерство обороны разместило ролик, на котором демонстрируются захваченные позиции врага на территории Нагорного Карабаха и полученные трофеи.

На опубликованных кадрах можно увидеть населенный пункт Чахырлы, расположенный в Джебраильском районе, фактически принадлежащем НКР. В ООН эти территории считаются оккупированными Арменией, поэтому Азербайджан называет свою военную операцию «деоккупацией».

Можно заметить, что село практически полностью было разрушено в ходе прошедших здесь боестолкновений. Демонстрируются разрушенные здания и безлюдные участки. Азербайджанские военные также показали захваченные трофеи: коробки со снарядами и ствольную артиллерию.

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