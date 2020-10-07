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Официальный сайт азербайджанского военного ведомства опубликовал видеозаписи, на кадрах которых изображена военная техника армянских ВС, захваченная в качестве трофеев. Танки, БТР и другие бронированные машины, теперь будут использоваться военными Азербайджана для отражения атак Армении.

Также Минобороны сообщило, что Армения активно обстреливала Геранбойский, Евлахский и Бейлаганский районы. Причем делала это со своей территории. Армянские власти отрицают подобные атаки и заявляют, что они предпринимались армией обороны НКР.

Напомним, что конфликт обострился 27 сентября. С тех пор ведутся ожесточенные бои за Нагорный Карабах. Азербайджанская армия уже успела захватить несколько населенных пунктов, причем некоторым из них были возвращены старые названия. Так, село Мадгиз, которое было «освобождено» 3 октября, теперь называется Суговушан.

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