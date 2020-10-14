Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала сводку по прошедшим в Нагорном Карабахе боям.

Согласно опубликованной Степанян информации, силам армии непризнанной республики Нагорный Карабах удалось сбить Су-25 – штурмовик, принадлежащий ВВС Азербайджана. Стоит отметить, что если сводка не дублирует предыдущее сообщение о сбитом штурмовике, то это уже второй самолёт Су-25, потерянный азербайджанскими ВВС за последние дни.

Предыдущее сообщение о сбитом Су-25 азербайджанских ВВС было опубликовано 12 октября. Тогда же Степанян отметила, что налёты Су-25 Азербайджана прикрываются истребителями F-16 ВВС Турции.

Но при этом не стоит упускать из виду, что официального подтверждения оглашенных потерь с азербайджанской стороны не поступало. Более того, на официальном аккаунте Минобороны Азербайджана в Facebook ранее появилось опровержение информации о сбитом Су-25 собственных ВВС.

«Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха* сбили один штурмовик Су-25 противника», – сказано в сообщении Шушан Степанян в Facebook.

*Арцах – непризнанная республика Нагорный Карабах.